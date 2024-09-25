حسم مصير مشاركة كريستيانو رونالدو مع النصر ضد الوحدة .. وتطورات إصابة مارسيلو بروزوفيتش

الثنائي غاب عن نادي النصر في الأيام الماضية..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لمواجهة مهمة أمام الوحدة، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "المتصدر".

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وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، "جاهزية" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، لمواجهة الوحدة مساء يوم الجمعة القادم؛ بعد غيابه عن لقاء الحزم الأخير.

وغاب رونالدو عن فوز النصر (2-1) على الحزم، مساء يوم الإثنين الماضي، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي؛ لمعاناته من إجهاد عضلي.

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العنزي أشار عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، إلى مشاركة الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، في تدريبات الفريق النصراوي "الجماعية"، مساء اليوم الأربعاء؛ ليتأكد حضوره في مواجهة الوحدة.

وعلى جانب آخر.. كشف الإعلامي الرياضي عن "شفاء" الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، متوسط ميدان نادي النصر، من الإصابة التي عانى منها مؤخرًا.

وأوضح علي العنزي أن بروزوفيتش بدأ الجري في الملعب، مساء اليوم الأربعاء؛ دون ذكر موقفه من مباراة الوحدة؛ ولكنه في الأغلب لن يلحق بها، لعدم تدربه بالكرة أو مشاركته في المران الجماعي - حتى الآن -.