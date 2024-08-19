إعلامي سعودي ساخرًا من كريستيانو رونالدو: استلم أمانتك من اتحاد القدم قبل إتلافها!

الدون وزملاؤه في النصر وضعوا أنفسهم في هذا الموقف المحرج!

لم تتوقف السخرية من البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر، منذ خسارة فريقه لكأس الدرعية للسوبر السعودي، خاصةً وأنه لفت الأنظار له تحديدًا بتصرفاته الغريبة أثناء المباراة.

العالمي خسر السوبر أول أمس السبت، بالهزيمة أمام الهلال برباعية مقابل هدف وحيد، على استاد المحالة، رغم أنه خرج من الشوط الأول متقدمًا بهدف.

وعقب المباراة، غادر الدون الملعب مباشرةً رافضًا الصعود لمنصة التتويج لاستلام الميدالية الفضية، خاصةً وأنه غضب من أداء زملائه في الملعب، وسخر منهم في أكثر من مرة؛ إحداها عندما أشار لهم "أنتم نائمون!".

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عدم استلام رونالدو للميدالية فتح باب الهجوم عليه؛ إذ اعتبره الكثيرون عدم احترام للبطولة السعودية، فيما سلك آخرون طريق السخرية..

أحد الساخرين هو الإعلامي الرياضي عبدالعزيز الهدلق، الذي طالب كريستيانو بسرعة التوجه إلى قسم الأمانات في مقر الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستلام ميداليته الفضية.

الهدلق كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "إعلان غير مدفوع: يوجد لدى الاتحاد ميدالية فضية، على صاحبها مراجعة قسم الأمانات في الاتحاد لاستلامها قبل إتلافها، والله الموفق".

يذكر أن رونالدو لم يفلح في التتويج بأي بطولة مع النصر منذ الانضمام له في شتاء 2023 باستثناء كأس الملك سلمان للأندية الأبطال "البطولة العربية الودية".