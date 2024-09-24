"نحو إصلاح ما فسد في الماضي" .. عرض صيني مفاجئ للنصر رغم غموض مستقبل كريستيانو رونالدو!

خطة صينية من أجل الأسطورة كريستيانو رونالدو..

في مفاجأة جديدة.. يستعد نادي النصر السعودي، للحصول على عرض صيني، خلال الأيام القادمة؛ بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، انضم إلى النصر في يناير من عام 2023، وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025؛ حيث هُناك نية للتجديد معه، لعامٍ آخر على الأقل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط"، ترغب مدينة تشانغشا - عاصمة هونان -، الواقعة في الجزء الجنوبي من وسط الصين، في قدوم النصر بقيادة رونالدو؛ لخوض مباراة ودية أمام أحد الأندية المحلية.

الصحيفة كشفت مساء اليوم الثلاثاء، عن أن الموعد المرتقب لهذه المباراة الودية - حال تم الاتفاق عليها رسميًا -، سيكون في شهر يوليو من العام القادم "2025".

GOAL

وأشارت الصحيفة إلى أن العرض الرسمي من المدينة الصينية، من المقرر أن يصل إلى النصر في الأيام القادمة؛ قبل اتخاذ القرار النهائي، سواء بالموافقة أو الرفض.

المثير في الأمر أنه في يوليو من العام القادم، لن يتواجد رونالدو كـ"لاعب" في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، حال قرر عدم تجديد عقده، سواء للاعتزال أو لخوض تجربة في مكانٍ آخر.

جدير بالذكر أن النصر كان من المقرر أن يخوض جولة في الصين، في مطلع العام الحالي "2024"؛ قبل أن يتم إلغائها، بسبب تعرض رونالدو للإصابة في ذلك الوقت.