مفاجأة .. "استبعاد" كريستيانو رونالدو من قائمة النصر أمام الخلود لهذا السبب!

رونالدو يغيب للمرة الثالثة عن النصر في الموسم الحالي..

في مفاجأة صادمة للجماهير.. قرر الإيطالي ستيفانو بيولي، المدير الفني لنادي النصر السعودي، استبعاد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من قائمة مباراة الخلود.

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النصر يحل ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخلود، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات "الجولة الثامنة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الخميس؛ جاء استبعاد رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، من قائمة مباراة النصر والخلود المرتقبة؛ من أجل "الراحة".

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رونالدو عانى من ضغط مباريات كبير في الفترة القليلة الماضية؛ حيث خاض مواجهتين قويتين مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، ضد بولندا واسكتلندا، يومي 12 و15 أكتوبر 2024 على التوالي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات، بمسابقة دوري الأمم الأوروبية.

وبعد العودة من فترة التوقف الدولي.. شارك الأسطورة البرتغالية في ديربي الرياض الكبير بين النصر والشباب، في 18 أكتوبر 2024، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن، قبل أن يخوض قمة النخبة الآسيوية ضد الاستقلال الإيراني، مساء يوم الثلاثاء الماضي.

وبالمجمل.. خاض كريستيانو رونالدو 15 مباراة رسمية مع منتخب البرتغال والفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ مسجلًا 12 هدفًا وصانعًا 3 آخرين.

جدير بالذكر أن النصر يحتل "المركز الثالث" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 17 نقطة من 5 فوز و2 تعادل، وبفارق 4 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال "المتصدر"، ونقطة وحيدة عن الاتحاد "الوصيف".