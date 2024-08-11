بعد عودته المتأخرة وغيابه عن ألميريا وغرناطة .. موقف كريستيانو رونالدو من "سوبر" التعاون

النصر يواجه التعاون يوم الأربعاء المُقبل..

باتت جماهير نادي النصر، في انتظار موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، بشأن المشاركة في مباراة كأس السوبر أمام التعاون، والمقررة يوم الأربعاء المُقبل.

وعاد رونالدو متأخرًا لبعثة النصر في معسكر إسبانيا، مطلع الشهر الجاري، بعد انتهاء فترة إجازته الخاصة التي حصل عليها، على خلفية مشاركته مع منتخب البرتغال في نهائيات كأس أمم أوروبا (يورو 2024)، بينما غاب عن المشاركة في وديتي غرناطة وألميريا، اللتين شهدتا خسارة النصر بنتيجتي (0-1) و(0-3) على الترتيب.

وذكر "الميدان الرياضي"، التابع لصحيفة "اليوم"، أن كريستيانو رونالدو جاهز بنسبة 100 بالمائة، للمشاركة في مباراة السوبر أمام التعاون، بالدور نصف النهائي، من الناحيتين الفنية والبدنية، ومن المقرر أن يعتمد المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، عليه بشكل أساسي خلال اللقاء.

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ومن المقرر أن يتأهل الفائز من لقاء النصر ضد التعاون، إلى المباراة النهائية في كأس السوبر السعودي، ليضرب موعدًا مع المتأهل من فريقي الهلال والأهلي، في نهائي منتظر يوم السبت المُقبل.

وكان كريستيانو رونالدو قد توج مع النصر بلقب هداف دوري روشن السعودي، خلال الموسم الماضي، بعدما سجل 35 هدفًا، ليتخطى حاجز المغربي عبد الرزاق حمد الله، ويصبح الأكثر تسجيلًا بموسم واحد في تاريخ الدوري السعودي.