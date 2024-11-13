"أنا مهرج وهناك أشياء كثيرة قادمة!" .. كريستيانو رونالدو يكشف سرًا لا يعرفه أحد عنه

رونالدو يواصل الكشف عن شخصيته..

"مسيرتي لم تنتهِ بعد".. بهذه الكلمات علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على تتوّيجه بجائزة "بلاتينيوم كويناس".

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رونالدو توّج بجائزة "بلاتينيوم كويناس"، خلال حفل أقيم في البرتغال، بحضور عددٍ من كبار الشخصيات، أبرزهم رئيس الوزراء ورئيس اتحاد كرة القدم؛ وذلك تكريمًا لمسيرته الرائعة مع المنتخب الوطني، والتي وصلت إلى 216 مباراة دولية.

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وقال رونالدو في تصريحات عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب": "من المدهش أن أحصل على جائزة بهذا الحجم.. مسيرتي لم تنتهِ بعد؛ فأنا لازلت ألعب واستمتع، وهناك أشياء كثيرة قادمة".

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وأكد الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 39 سنة، أن هذه الجائزة من بين "أكثر الجوائز أهمية بالنسبة له"؛ حيث يشعر بفخرٍ كبير للغاية بعد التتوّيج بها.

وبخصوص الأشياء التي قد لا يعرفها الناس عنه.. كشف رونالدو عن أنه يحب المزاح كثيرًا، واصفًا نفسه بـ"المهرج"؛ ولكن بطريقة معتدلة.

وأضاف: "أنا أحب الاستمتاع بكل شيء، لأنها الطريقة الوحيدة للحياة.. على الرغم من أنني في بعض الأحيان لابد أن أكون جادًا في عملي".

واختتم رونالدو تصريحاته، بتوجيه رسالة إلى الشباب الصغير؛ قائلًا: "أتبعوا أحلامكم وكونوا مستعدين دائمًا؛ فسوف تأتي الفرص إليكم".

جدير بالذكر أن رونالدو انضم إلى نادي النصر في يناير 2023، وذلك بعد الرحيل عن العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد بـ"التراضي"؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.