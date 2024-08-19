حقيقة إصابة كريستيانو رونالدو القوية .. ونجم النصر يغيب لـ"فترة طويلة" عن الملاعب

النصر يعيش أيامًا صعبة للغاية..

بعد صدمة السوبر.. بدأ نادي النصر، استعداداته لأولى مبارياته في دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، والمقررة أمام فريق الرائد، مساء يوم الخميس القادم.

النصر خسر لقب كأس السوبر السعودي، للموسم الرياضي الجديد 2024-2025؛ بعد السقوط المدوي (1-4) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في المباراة النهائية.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، مساء اليوم الإثنين، "سلامة" الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، وعدم معاناته من أي إصابة.

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الصحيفة كشفت عن أن الفحوصات الطبية التي خضع لها رونالدو "39 سنة"، أثبتت "سلامته" من الإصابة على مستوى الظهر؛ وذلك بعد أن شعر بآلام شديدة في هذه المنطقة، خلال نهائي كأس السوبر السعودي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأسطورة البرتغالية، أصبح جاهزًا للمشاركة مع الفريق النصراوي أمام الرائد، مساء الخميس القادم، في الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

وعلى جانب آخر.. تأكدت إصابة أيمن يحيى، جناح نادي النصر الشاب، بـ"تمزق" في العضلة الخلفية للفخذ؛ وذلك خلال نهائي السوبر السعودي، أمام الزعيم الهلالي.

وحسب صحيفة "الرياضية"، سيغيب يحيى البالغ من العمر 23 سنة، عن مباريات الفريق النصراوي لفترة تتراوح بين شهر إلى 6 أسابيع؛ حيث من المقرر أن يبدأ برنامجه التأهيلي، خلال الساعات القادمة.