كريستيانو رونالدو "المتوتر" أمام الأخدود.. 24 عامًا من تمزيق الشباك!

الأسطورة البرتغالي بدا متوترًا رغم مواصلة تحطيم الأرقام القياسية

كالعادة، بات فوز النصر بأي مباراة في أي بطولة عن طريق هدف لكريستيانو رونالدو أمرًا اعتياديًا، لكن مستوى النصر يحتاج مزيدًا من التحسينات، ورغم ذلك حقق المطلوب أمام الأخدود في مباراة كانت أشبه بحصة تدريبية.

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كريستيانو رونالدو نجح في الوصول إلى هدفه رقم 917 في مشواره الكروي مواصلًا تكسير الأرقام الواحد تلو الآخر، وليس هذا الرقم هو الوحيد الذي وصل رونالدو رفقة "العالمي".

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هناك رقم آخر مثير للإعجاب يتعلق بالوصول إلى الهدف رقم 60 رفقة النصر في الدوري السعودي، خلال 60 مباراة بالتمام والكمال منذ انضمامه للقلعة النصراوية، هدف في كل مباراة، يا له من رونالدو!.

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كان الهدف الذي بصم عليه رونالدو من علامة الجزاء، مدعاة لرقم آخر مثير للإعجاب، إذ إنه أول هدف للبرتغالي في 2025، ما يعني أن الأسطورة سجل في 24 عامًا ميلاديًا متتاليًا بشكل رسمي بدءًا من عام 2002 وحتى 2025.

لماذا التوتر يا دون؟

لكن اللافت للنظر أنه رغم كل ذلك، بدا رونالدو مشاغبًا أكثر من اللازم أمام الأخدود وهو ما يوحي ربما بحالة الضغط التي يعاني منها بحثًا عن أول بطولة مع العالمي.

النصر يواصل مزاحمة الاتحاد والهلال في المنافسة، المركز الثالث مكانة لم يعتد عليها رونالدو في أي تجربة، وكونه مهددًا للموسم الثالث تواليًا بالخروج دون بطولة مع ناديه، أمر لا يروق "الدون" لذا يبدو متوترًا ربما.

فرغم تسجيل رونالدو الهدف الثاني للنصر من علامة الجزاء، أثار احتفاله الساخر من حارس الأخدد باو فيتور الكثير من الجدل، سواء وهو يشير عليه ساقطًا في الأرض، أو وهو يمعن النظر فيه بعدما فرغ من احتفاله الشهير "سيوو".

بعد ذلك ومع مطلع الشوط الثاني، أتت لقطة أخرى متوترة بطلها كريستيانو رونالدو، لم يكن من الواضح من افتعل المشكلة أولًا هل هو أم نايف عسيري، لكن بدا من اللقطات أن "الدون" هو من "جر شكل" عسيري في هذه اللقطة وتسبب في مشادة مع باقي لاعبي الأخدود.

لقطات مثل تلك تشير إلى أن "الدون" جاهز لأي استفزاز، وفي حين يرى البعض أن تلك المشاكسات جزء مما يريده رونالدو دائمًا كي يحفز نفسه أمام كل الخصوم، إلا أننا شاهدنا كثيرًا كيف نالت من مستواه في سياقات أخرى وأمام خصوم أقوى من الأخدود!.