كاسياس: ماذا لو فاز كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية؟

تعرف على رأي كاسياس في إحتمالية فوز رونالدو بالكرة الذهبية

استفهم إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو وأسطورة ريال مدريد، حول جدوى الجوائز الفردية حال حصل كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، على الكرة الذهبية.

رونالدو ضمن قائمة المرشحين للبالون دي أور من صحيفة "فرانس فوتبول" وينافس ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وعدد آخر من اللاعبين.

وقال كاسياس في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "فان دايك حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا وميسي فاز بالأفضل من فيفا. تحيل لو أن كريستيانو حقق الكرة الذهبية".

Van Dijk fue el mejor jugador para UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el BALÓN DE ORO, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tiene mucha lógica, no? Reflexión de viernes. #FelizFinDeSemana — Iker Casillas (@IkerCasillas) November 15, 2019

وتابع: "لو حدث ذلك فهذا يعني أنّ المعايير المتبعة لمنح هذه الجوائز لا تتسم بالمنطق. أليس كذلك؟".

رونالدو حقق الكرة الذهبية 5 مرات عبر تاريخه في 2008 و2013 و2014 و2016 و2017 ليصبح الأكثر تتويجًا بها على الإطلاق بالتساوي مع ميسي.

وكان صاروخ ماديرا مرشحًا لجائزة أفضل لاعب في أوروبا مع ميسي وفان دايك، إلا أنّ مدافع ليفربول هو من تحصل على الجائزة.

فان دايك حصل على جائزة أفضل لاعب المقدمة من جول نظرًا لما قدمه الموسم الماضي وقيادة الريدز للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 14 عامًا.