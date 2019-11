كاسياس: ماذا لو فاز كريستيانو رونالدو بالكرة الذهبية؟

استفهم إيكر كاسياس، حارس مرمى بورتو وأسطورة ريال مدريد، حول جدوى الجوائز الفردية حال حصل كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، على الكرة الذهبية.

رونالدو ضمن قائمة المرشحين للبالون دي أور من صحيفة "فرانس فوتبول" وينافس ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك وعدد آخر من اللاعبين.

وقال كاسياس في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "فان دايك حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا وميسي فاز بالأفضل من فيفا. تحيل لو أن كريستيانو حقق الكرة الذهبية".

Van Dijk fue el mejor jugador para UEFA. Messi fue el mejor para FIFA. Imagina: Cristiano (méritos hace para ello) gana el BALÓN DE ORO, me parecería que las pautas que seguimos en el fútbol para dar premios no tiene mucha lógica, no? Reflexión de viernes. #FelizFinDeSemana