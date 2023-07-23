كريستيانو رونالدو: الفوز ببطولات مع النصر صعب جدًا لكن أملنا في المدرب واللاعبين الجدد

صاروخ ماديرا يستعد للموسم الجديد بـ"جولة اليابان" ويتحدث عن أحلامه

لا يزال يحلم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر السعودي، بتحقيق أول بطولة له مع العالمي، بحسب ما كشف عن حلمه لأطفال اليابان.

صاروخ ماديرا موجود حاليًا في اليابان مع الفريق السعودي لخوض البطولة الودية "جولة اليابان، والتي يلتقي بها النصر مع باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر الإيطالي يومي 25 و27 من يوليو الجاري.

وخلال المؤتمر الصحفي، للبطولة، وبعدما سأله بعض الأطفال عن حلمه القادم، قال رونالدو، خلال المؤتمر الصحفي: "أمامنا الكثير من البطولات في الموسم المقبل، نأمل في الفوز بكل البطولات، نعلم أن الأمر صعب للغاية، لكن النصر يمتلك فريقًا جيدًا ولدينا مدرب جيد ولاعبين جدد، الجميع طموحاته واحدة، نحن نتطلع لتقديم موسم رائع، وبالطبع نريد الفوز ببعض البطولات، دعونا نرى ما سيحدث".

وأضاف حول البطولة الودية: "القدوم لليابان شرف لي، سنخوض مباراتين رائعتين وجولة رائعة، أتمنى أن يستمتع الجميع في اليابان بها، خاصةً وأن الكرة اليابانية متطورة وعالية الجودة، بحسب انطباعي عنها عندما واجهت فريقًا يابانيًا من قبل".

يذكر أن رونالدو خرج الموسم الماضي مع النصر دون أي بطولة، إذ قاده لوداع كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي من دور نصف النهائي، فيما اختتم موسم دوري روشن محتلًا الوصافة.