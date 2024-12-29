"ميسي حقق كأس العالم بتلك الظروف" .. الدوري الفرنسي يرد على تقليل كريستيانو رونالدو منه!

رد قوي من الدوري الفرنسي على رونالدو

رد الدوري الفرنسي، على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بعدما قلل من المنافسة فيه، مستخدمًا الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي لعب فيه بقميص باريس سان جيرمان.

وكان رونالدو قد علق خلال حفل جلوب سوكر، مؤكدًا على أن دوري روشن السعودي أفضل من الفرنسي، الذي لم يعد فيه سوى فريقًا واحدًا فقط وهو باريس سان جيرمان، كما قال: "حاولوا أن تأتوا إلى السعودية وتركضوا في درجة حرارة ما بين 37 إلى 40 درجة".

ونشر حساب الدوري الفرنسي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، صورة ليونيل ميسي مع كأس العالم، الذي حصل عليه مع قطر 2022.

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وعلق الحساب على الصورة قائلًا: "عندما يلعب ميسي في درجة حرارة 38 مئوية"، في إشارة إلى البطولة الوحيدة التي لم يتمكن رونالدو من تحقيقها مع منتخب بلاده.

يُذكر أن ميسي نجح في الحصول على كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، خلال شهر ديسمبر من نفس العام، وهو الوقت الذي يكون فيه درجة الحرارة معتدلة هناك.