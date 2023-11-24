كريستيانو رونالدو ضد الأخدود .. "نجا من مأساة نيمار وأبهر العالم في 15 دقيقة فقط"

لوحة فنية جديدة باسم كريستيانو رونالدو في دوري روشن السعودي

SHAHID

في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة، بتوقيت مكة المكرمة، توجهت أنظار عشاق كرة القدم، إلى ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض؛ لمتابعة لوحة فنية جديدة للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي.

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رونالدو يقدّم مستويات مبهرة مع النصر، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ وهو ما جعل الجميع، يتوقع نفس الأداء للأسطورة البرتغالية، أمام فريق الأخدود، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وبالفعل.. لم يخيب كريستيانو، أمال عشاقه في جميع أنحاء العالم؛ حيث قدم لوحات فنية مبهرة؛ خاصة في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة، قادت فريقه للفوز على الأخدود، بثلاثة أهداف دون رد.

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ويُمكن تلخيص ظهور الأسطورة البرتغالية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، في لقطتين مثيرتين بالشوط الأول، وأداء مبهر في النصف الثاني من المباراة.

كريستيانو رونالدو في الشوط الأول

تعرض كريستيانو، لإصابة قوية في الظهر، بعد مرور 20 دقيقة فقط، من بداية مباراة الفريق النصراوي أمام الأخدود، في الجولة الرابعة عشر.

رونالدو سقط على الأرض بعد تدخل أحد لاعبي الأخدود عليه؛ حيث ظل يتألم بشدة، في مشهد ذكر عشاق الساحرة المستديرة، بالإصابة الخطيرة التي تعرض لها الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، مع منتخب البرازيل، في كأس العالم 2014، وأبعدته عدة أشهر عن الملاعب.

لكن.. البرتغالي عاد وأكمل المباراة بعد ذلك؛ حيث ظهر في لقطة أخرى مع مواطنه لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، وهما يتبادلان بعض الأفكار التكتيكية، وذلك في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.

كريستيانو رونالدو في الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني.. كان رونالدو مختفيًا تمامًا، حتى الربع ساعة الأخيرة، والذي نشط فيها بشكل غريب، محرزًا 3 أهداف كاملة.

الهدف الأول لكريستيانو؛ جاء في الدقيقة 75، لكن الحكم ألغاه بحجة التسلل، قبل أن يعود ويحرز هدفًا شرعيًا هذه المرة، بعدها بدقيقتين، ومن زاوية ضيقة، ووسط تواجد أكثر من مدافع أخدودي.

أما الدقيقة 80.. شهدت رائعة من روائع كريستيانو رونالدو، عندما سجل هدفًا خرافيًا، من فوق الحارس المتقدم، ومن منتصف ملعب الأخدود تقريبًا.

ووجّه رونالدو بهذا الأداء الرائع، رسالة إلى نادي الهلال، قبل الديربي الكبير المرتقب، يوم الأول من ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن.

SHAHID