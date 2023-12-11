إلى كريستيانو رونالدو .. اخرج ليونيل ميسي من رأسك من فضلك!

صاروخ ماديرا قاد النصر الليلة للتأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ولكن..

خطوة جديدة يخطوها كريستيانو رونالدو مع فريقه النصر السعودي بحثًا عن لقب جديد يضاف لإنجازاته، إذ تأهل لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

العالمي صعد بالفوز أمام الشباب في ديربي الرياض برباعية مقابل هدفين، ضمن دور ربع النهائي، في لقاء شهد إحراز صاروخ ماديرا للهدف الأخير لفريقه.

لكن نجاح النصر في مهمته الليلة، لا ينفي أن هناك بعض الملاحظات غير الجيدة حول قائده، الذي لم يقدم مباراة كبيرة كما اعتدنا منه في الفترة الأخيرة..

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أرقام رونالدو أمام الشباب

الدون في لقاء الليلة ربما برز في لقطتين فقط؛ الأولى في الركلة الحرة المباشرة التي نفذها في الدقيقة 13، إذ سدد بشكل رائع، لكن تألق الحارس الكوري كيم سيونج جيو.

أما اللقطة الثانية فهي لقطة الهدف الثالث، إذ لم تسيطر عليه الأنانية ومرر عرضية زميله مارسيلو بروزوفيتش من تحت أقدامه، لتصل لزميله عبد الرحمن غريب المواجه تمامًا للمرمى، كي يضيف هدفًا جديدًا.

بشكل عام وبخلاف الهدف، سدد رونالدو ست تسديدات، منها أربع على المرمى، وخلق فرصة لزملائه، لم تُترجم لهدف.

وقام الدون بمراوغتين ناجحتين فقط، فيما تفوق في أربع ثنائيات من أصل ست، بينما فقد الكرة سبع مرات في وقت مررها 33 مرة فقط خلال 82 دقيقة شارك بها، قبل أن يخرج وينزل زميله محمد مران بدلًا منه.

أخرج ميسي من تفكيرك

بغض النظر عن مستواه في ديربي اليوم، يعيش صاروخ ماديرا فترة رائعة حاليًا مع العالمي، وكأنه عاد للعشرينات من عمره، لكن يبقى هناك ما يشوه كل ذلك..

في لقاء الليلة، هتف جمهور الشباب باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، ليقوم الدون بالرد بسخرية عليهم مطالبًا إياهم برفع صوتهم، في إشارة للتقليل من وجودهم وعدم سماعه لهم.

لكن في حقيقة الأمر، وإن كنا نرى أن شخصية رونالدو في التعامل مع مثل هذا الموقف الذي يتكرر من جماهير كافة الفرق تقريبًا تطورت كثيرًا، وتحول من الرد بعصبية زائد، للسخرية والتقليل، إلا أن مجرد رده على الجماهير يُلام عليه، خاصةً في الديربيات والكلاسيكيات والمباريات الكبرى.

في ديربي الهلال الأخير حدث الموقف نفسه ورد الدون بالطريقة نفسها، لكنه قدم مباراة سيئة، وخسر فريقه بثلاثية، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن.

والليلة، قدم رونالدو واحدة من أسوأ مبارياته مع العالمي، حتى وإن سجل هدفًا بحسه التهديفي العالي، وحتى وإن كان من حوله سيئيين بشكل عام إلا أنه كان يجيد التألق بغض النظر عمن حوله.

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في كل مرة يتظاهر بها كريستيانو أن الهتاف باسم ميسي لم يعد يستفزه، يثبت العكس بمستواه في غالبية المباريات الكبرى.

امتناعه عن الرد سواء بغضب أو بسخرية أو بأي طريقة كانت هو وحده ما يمكن أن يثبت للجماهير أنه بالفعل لا يبالي بترديد اسم ميسي أمامه، وهو الذي من المفترض أن يحدث، فقد ردد مرارًا احترامه لليو وللمنافسة بينهما، ومن المفترض أنه حاليًا في دوري أكبر وأكثر إثارة ومتابعة من غريمه الموجود في إنتر ميامي الأمريكي، فلمَ الرد من الأساس؟، لذا "أرجوك اخرج ميسي من رأسك!".