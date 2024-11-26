"استغل الفرصة للترويج للكرة السعودية" .. كريستيانو رونالدو يوجه رسالة خاصة إلى إيلون ماسك بعد التهنئة المفاجئة

رسائل متبادلة بين رونالدو وماسك "والنصر المستفيد الأول"..

حرص الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، على توجيه رسالة خاصة إلى رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك، مالك منصة "إكس".

ماسك أثار ضجة كبرى في الشارع الرياضي السعودي، مساء أمس الإثنين؛ عندما وجه تهنئة إلى رونالدو، بعد فوز النصر (3-1) على الغرافة القطري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025.

القصة بدأت بعدما كتب الأسطورة البرتغالية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، بعد مباراة النصر والغرافة: "فوز كبير الليلة"؛ ليرد عليه ماسك، قائلًا: "مبروك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومساء اليوم الثلاثاء.. حرص كريستيانو رونالدو على الرد على تهنئة رجل الأعمال الشهير؛ حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بمتابعة مالك منصة "إكس"، لكرة القدم.

وقال رونالدو في رده على إيلون ماسك: "يسعدني أن عينيك لديها الوقت، لمشاهدة كرة القدم الجيدة"؛ الأمر الذي يُمكن اعتباره "ترويجًا مجانيًا" من صاروخ ماديرا، للمستوى التي وصلت إليه الكرة السعودية وأنديتها، وكذلك أداء النصر الجيد ضد الفريق القطري.

وكانت تهنئة ماسك قد قوبلت بفرحة عارمة من النصراويين، الذين رأوا أن ذلك يأتي بسبب تأثير التعاقد مع نجم بحجم "الدون"، والذي انضم إلى صفوف الفريق الأول في يناير من عام 2023؛ وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025.

جدير بالذكر أن النصر، حجز بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي بطولة النخبة الآسيوية رسميًا؛ بوصوله إلى النقطة 13 من 4 انتصارات وتعادل، بعد مرور 5 جولات من مرحلة الدوري لمنطقة الغرب.