كريستال بالاس وساوثامبتون يتوجان بلقبي بطولة "مينا دبي" لكرة القدم

تقام البطولة بدعم مجلس دبي الرياضي للعام الثاني على التوالي

فاز فريقا كريستال بالاس وساوثامبتون الإنجليزيان بلقبي بطولة "كأس مينا دبي" الدولية لكرة القدم للناشئين التي استضافتها دبي للعام الثاني على التوالي ونظمتها شركة "سي بي إف بيرفورمانس" بدعم مجلس دبي الرياضي على ملاعب جبل علي للجولف والرماية، وشارك فيها 32 فريقًا من بينهم 15 فريقًا دوليًا من مختلف قارات العام.

ونجح فريق كريستال بالاس الانجليزي في الفوز بالمركز الأول في فئة تحت 12 سنة بعد تغلبه على فريق جورنيك زابريزي البولندي، فيما فاز فريق ساوثامبتون الإنجليزي بالمركز الأول في فئة تحت 16 سنة بعد تغلبه على فريق فرسان إسبانيا من دبي، وفاز فريق فرسان إسبانيا بالمركز الأول في فئة تحت 14 سنة بعد تغلبه على فريق نيويورك ريد بولز الأمريكي، وفاز فريق سي إف إف ايه من دبي على فريق أكاديمية روبي فاولر الإنجليزية في منافسات تحت 18 سنة.

وتوج الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الفئات العمرية كل من أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي والنجم الإنجليزي تيدي شيرنجهام لاعب مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد السابق وسفير البطولة.

شهدت البطولة نجاحًا كبيرًا في المستوى الفني والأداء العالي للاعبين في مختلف الفئات العمرية، حيث جمعت البطولة أكثر من 600 لاعب من مختلف دول وقارات العالم مثلوا 32 فريقًا من 4 مراحل سنية من عمر 12 إلى 18 سنة من 4 قارات مختلفة من بينهم 15 فريقًا من أوروبا وأفريقيا والهند والشرق الأقصى وأمريكا الشمالية، أبرزهم كريستال بالاس وساوثامبتون الإنجليزيين ويوكوهاما الياباني وأيسو يونايتد ونيويورك ريد بل الأمريكيين، إلى جانب أكاديميتي النجمان روبي فاولر ولوكاس بودولسكي في بولندا، تنافسوا أمام 17 فريقًا من الأكاديميات الخاصة في الدولة.

تأسست بطولة "كأس مينا لكرة القدم" في دبي لتصبح بطولة رائدة في العالم لكرة القدم للناشئين، وتوفر منصة لأفضل المواهب من جميع قارات العالم، ومن أبرز الشركاء الرسميين للبطولة نادي ومنتجع جبل علي، وأمبرو، ولاكنور، ومياه الواحة، وميدكلينك، وموقع جول، وبلاي ميكر، ومنصة ريكاست ومقرها المملكة المتحدة، والتي بثت منافسات البطولة على الهواء مباشرة عبر الأجهزة الرقمية لتتمكن عائلات اللاعبين في مختلف دول العالم والمتابعين للبطولة من مشاهدة المباريات مباشرة على أجهزتهم الرقمية، كما تم تصوير البطولة بواسطة شركة "بيكسلوت" من خلال الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التي تقدم تحليلًا دقيقًا لأداء اللاعبين وتم إرسال التقارير التي تحتوي على الإحصائيات والتحليلات إلى اللاعبين حتى يتمكن المدربين واللاعبين من مراقبة تقدم أدائهم باستخدام تحليلات جي جي 8.