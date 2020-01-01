كريسبو: رونالدو وزيدان أبعداني عن ريال مدريد

هيرنان كريسبو يكشف كيف كان قريبًا من ريال مدريد لاعبًا ومدربًا

قال أسطورة كرة القدم الأرجنتينية هيرنان كريسبو إنه كان قريبًا من الانتقال إلى ريال مدريد في 3 مناسبات منهم مرة كمدرب ومرتين كلاعب.

وكان كريسبو قد خاض مسيرة احترافية ذهبية ارتدى فيها قمصان أندية بارما ولاتسيو وإنتر وتشيلسي، وحقق العديد من الألقاب الفردية والجماعية.

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وحول ذلك، قال كريسبو في مقابلة مع مجلة كرة القدم الإسبانية ذا تاكتيكال روم: "في عام 2002، كنت في لاتسيو وكان أحدنا أنا أو رونالدو هو من سيتوجه إلى ريال مدريد"

وأضاف: "لقد تعاقد ريال مدريد مع رونالدو وقتها، وذهبت أنا إلى إنتر كبديل له، لو كان بقي في إنتر ذلك العام كنت سأقوم أنا بالتوقيع مع ريال مدريد"

وتابع: "كانت ثاني الفرص التي سنحت لي للذهاب إلى ريال مدريد في يناير 2009، في موسم جوزيه مورينيو الأول في إنتر، ريال مدريد جاء لي بعد إصابة رود فانستلروي، وبسبب إصابته عرضوا عقدًا لمدة ستة أشهر فقط، لأنهم أرادوا الإحلال والتجديد بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، ولكنني رفضت ذلك"

وأردف: "بعد اعتزالي اللعب وعملي في التدريب، قمت بتدريب شباب بارما ثم تجربة مع مودينا وبانفيلد، وحين أتى كارلو أنشيلوتي لتدريب ريال مدريد كانت الخطة أن أكون أنا مساعده، قبل أن يقع الاختيار على زين الدين زيدان"

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يذكر أن زين الدين زيدان أصبح مدربًا لريال مدريد بعد عامين ونصف فقط من اختياره كمساعد لكارلو أنشيلوتي، بينما قضى الظاهرة رونالدو 4 مواسم مع الفريق الملكي قبل أن يرحل إلى ميلان في 2007.