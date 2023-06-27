كروس يهاجم منتخب ألمانيا: هل تعتقد أنني أشاهدهم؟!

توني كروس لا يهمه أحد.

استمر النجم الألماني توني كروس في التصريحات المثيرة للجدل وهذه المرة هاجم أداء منتخب بلاده في الفترة الأخيرة، بالأخص بعد الهزيمة الودية من كولومبيا بهدفين نظيفين.

وقال كروس في تصريحات نقلتها "سكاي سبورتس": "لم أكن متفائلًا كثيرًا في العام الماضي، بعد كل تلك النتائج المحبطة أمام خصوم ليسوا بتلك الجودة رغم أي شيء".

وأضاف: "الأمور لم تتحسن بشكل كبير، هل تعتقد أنني شاهدت المباراة الأخيرة ضد كولومبيا؟ لا أعتقد أن الجميع يريد الحديث بصراحة عن الأمر".

وأردف: "الكل يتحدث دومًا عن العقلية ما إلى ذلك، لكن المشكلة في قلة الثقة في النفس، الفريق به قلة قليلة تستطيع أن تجر الجميع للأمام، ولذلك من الصعب للغاية أن أشعر بالتفاؤل".

جدير بالذكر أن توني كروس كان قد أعلن في 2021 عن اعتزاله اللعب على المستوى الدولي والتركيز مع ريال مدريد وعلى مشواره مع الأندية.