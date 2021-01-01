كروس ينتقد فكرة مقاطعة كأس العالم في قطر

تصريحات جدليّة جديدة لتوني كروس

يبدو أن مع كل مقابلة للدولي الألماني ولاعب ريال مدريد توني كروس تبدأ موجة من ردود الأفعال والمواقف القوية، فبعد إنتقاداته لبعض مواقف زميله السابق في المنتخب مسعود أوزيل عاد "المايسترو" الى الواجهة من جديد.

وكان كروس خرج مطلع الشهر الحالي بتصريح قاسٍ ضد أوزيل قائلاً: "لم تعجبني الطريقة التي أعلن بها مسعود أوزيل إعتزاله اللعب دوليًا عقب نهاية كأس العالم في روسيا، وبعد ذلك كنت "نازيًا" بشكل مباشر لكثير من الناس والجماهير".

وفي موقف جديد رأى كروس أنه من "الخاطئ" تنظيم دولة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، معتبراً بالوقت عينه أن فعل المقاطعة نفسه "لاينفع" وذلك على خلفيّة آرائه الشخصية حول طريقة سير التحضيرات اللوجستيّة لإنطلاق المنافسة.

وقال كروس: "مقاطعة كأس العالم لن تحلّ الأزمة إذ تتمتع كرة القدم تأثير كبير قبل وخلال البطولة".

هل سيخوض منافسات كأس العالم 2022؟

وكانت مصادر صحفية في ألمانيا كشفت أن متوسط ميدان ريال مدريد سيحدد مستقبله مع المنتخب الألماني بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية هذا الصيف، ولكن قراره قد تمت مراجعته.

إذ سبق لصحيفة بيلد الألمانية أن أعلنت في وقتٍ سابق أن كروس قرر الاعتزال دوليًا وإنهاء رحلته مع المنتخب الألماني بنهاية منافسات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل.

قلق في ريال مدريد من إصابته

بالوقت علينه تشوب معسكر ريال مدريد حالة من القلق إزاء إصابة "الرقم "8 مع معسكر منتخب ألمانيا الأسبوع الفائت في عضلة الفخذ، الأمر الذي جعله يغيب عن مران الفريق يوم الأربعاء في ظل شكوك حول قدرته على خوض مباراة فريقه القادمة أمام إيبار في 3 إبريل المقبل.

إلى ذلك أشارت الصحفية أرانشا رودريجيز - شبكة كادينا كوبيه - إلى أن إصابة كروس لن تمنعه من المشاركة مع ريال مدريد في مواجهة ليفربول ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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