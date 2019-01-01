كروس يكشف عن مشاكله مع بايرن ميونخ

كروس رحل إلى ريال مدريد في 2014

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف طوني كروس، نجم ريال مدريد، عن طبيعة المشاكل التي جمعته بناديه السابق بايرن ميونخ وأدت إلى رحيله إلى إسبانيا.

كروس انضم إلى صفوف ريال مدريد في 2014 بعد التتويج بكأس العالم مقابل 25 مليون يورو بعد رفضه تجديد عقده.

وأوضح كروس بعضاً من ملامح الأزمة في الفيلم الذي يحكي سيرته الشخصية ويعرض في السينمات الأيام المقبلة.

وقال كروس: "قيل لي مراراً وتكرارً كم أنا لاعب رائع وأقوم بالمطلوب، ولكن لم أكن ألعب، وعندما وقعت عقداً جديداً رومينيجه أخبرني أن يجب أن ألعب أفضل".

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وأضافت والدة اللاعب: "فضل الحياة في ليفركوزن، كان هناك روح جماعية أفضل وتواصل بين الفريق، في ميونخ الوضع لم يكن كذلك".

وتحدث أولي هونيس، رئيس بايرن، عن واقعة انتقاده لكروس بسبب رفضه تسديد ركلة جزاء في نهائي دوري الأبطال 2012.

وذكر هونيس: "طوني لاعب سوبر، ولا يمكن للاعب مهما كانت إمكانياته أن يتحمل المسؤولية بمفرده، ربما كان القرار خاطئاً".

ونجح كروس في التتويج ثلاث مرات متتالية بلقب دوري الأبطال مع ريال مدريد منذ انضمامه في 2014.