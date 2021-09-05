كروس يطمئن جماهير ريال مدريد ويكشف موعد عودته

كروس يثير حماس جماهير ريال مدريد بخصوص عودته

طمأن توني كروس، متوسط ميدان فريق ريال مدريد، الجماهير بخصوص حالته الصحية ومدى تعافيه من الإصابة التي يُعاني منها.

الألماني لم يتواجد في بداية الموسم مع ريال مدريد، بسبب التهاب في عظم العانة، وغاب عن أول 3 مباريات بالدوري الإسباني.

كيف يجري إعادة التأهيل مع توني كروس؟

قال توني كروس في تصريحات نقلتها شبكة "sportbuzzer" الألمانية: "أستطيع أن أقول إنني أشعر بتحسن".

وأضاف: "الحقيقة هي أنني ما زلت لا أستطيع أن أفعل كل شيء بدون أن أتألم، وهذا شيء طبيعي مع هذه الإصابة".

متى سيشارك توني كروس في المباريات؟

تطرق كروس للحديث عن موعد عودته إلى مباريات النادي الملكي وقال: "لا يُمكنني تحديد متى سأعود بالضبط".

وأتم صاحب الـ 31 عامًا صريحاته: "لكنني أعمل كل يوم لأتمكن من العودة في أسرع وقتٍ ممكن".

ما هي آخر الأنباء بخصوص عودة كروس؟

حسب مانشرته صحيفة "ماركا" فإن كروس بدأ يضع قدمًا فى العودة لقائمة ريال مدريد من جديد، بعد خوض تدريبات بالكرة في مران الفريق.

ومن المؤكد أنه سيغيب عن مباراة إنتر، بالجولة الافتتاحية في دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء، 15 سبتمبر.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 7 نقاط، فيما يأتي فالنسيا وصيفًا بفارق الأهداف.

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