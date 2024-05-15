"الغضب الألماني مُبرر" .. كروس يصدم جماهير ريال مدريد بانحيازه لصف بايرن ميونخ!

"لقد كان قرارًا سيئًا"

أثار توني كروس، لاعب ريال مدريد الحالي وبايرن ميونخ السابق، بين جماهير الفريقين، بعدما عبر عن رأيه بشأن الحالة التحكيمية المثيرة للجدل خلال المباراة الأخيرة.

وتخطى ريال مدريد عقبة بايرن ميونخ إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز الملكي (2-1) في مباراة إياب الدور نصف النهائي، التي شهدت اعتراضات ألمانية شديدة على قرارات الحكم سيمون مارتشينياك.

وأطلق مارتشينياك صافرته خلال الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع بداعي التسلل، ليحرم ماتياس دي ليخت لاعب بايرن ميونخ، من فرصة تسجيل هدف كان من الممكن أن يعادل النتيجة وينقل المباراة إلى شوطين إضافيين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال كروس في البودكاست الذي أجراه مع شقيقه فيليكس: "لقد كان قرارًا سيئًا. علينا أن نسمح للمباراة بالاستمرار وإنهاء اللعب".

وأضاف: "أعتقد أن الخطأ يرجع بشكل أساسي إلى المساعد. إذا رفع الراية، يفهم الجميع أن الحكم شاهد ذلك بكل وضوح ويثق في أن التسلل سيكون بـ3 أمتار، الغضب الألماني مبرر".

وتابع: "لا أعرف إذا كان هناك توقف جماعي لأن الصافرة كانت مسموعة قبل التسديد بوقت طويل، لكن كان ملحوظًا انخفاض التوتر بين مدافعي ريال مدريد".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها كروس عن أخطاء الحكام في مباريات ريال مدريد، حيث اعترف علنًا أيضًا بأنه كان من الخطأ إلغاء هدف ضد لايبزيج في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.