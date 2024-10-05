فيديو | كروس يشعل مدرجات سانتياجو برنابيو وإهداء خاص من فالفيردي لنجم ريال مدريد السابق

جماهير ريال مدريد تحتفل بعودة كروس...

شهدت مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة ريال مدريد، وفياريال بالجولة التاسعة من الدوري الإسباني، احتفالات بعودة توني كروس، مرة أخرى إلى معقل الميرينجي.

واستضاف ريال مدريد، نظيره فياريال، مساء اليوم السبت، في المباراة التي حسمها الميرينجي، بهدفين دون رد، بتوقيع كل من فالفيردي، وفينيسيوس جونيور.

وتواجد كروس، اليوم في ملعب سانتياجو برنابيو، للمرة الأولى منذ اعتزاله بنهاية الموسم الماضي، وسط تحية كل من في الملعب، خاصة وأن الجماهير كانت تفتقد اللاعب الألماني، وتتمنى عودته من الاعتزال ومشاركته مع الملكي.

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وبعد نجاح فيدي فالفيردي، في تسجيل الهدف الأول للميرينجي، توجه إلى المدرجات، وأرسل تحية إلى زميله السابق، الذي رد عليه بدوره، وسط تفاعل كل الحضور.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، بعد فوز اليوم ارتفع رصيده إلى النقطة 21، وبفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر، مع تبقي مباراة فريق للكتالوني، سيلعبها مساء يوم غد الأحد أمام ألافيس.