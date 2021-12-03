كروس يستبعد بنزيما ورونالدو من فريقه المفضل لريال مدريد

قرر لاعب الوسط الألماني تونس كروس، اختيار أفضل خمسة لاعبين في تاريخ نادي ريال مدريد الإسباني بظهور بعض المفاجآت.

كروس تحدث لصحيفة "ماركا" الإسبانية عن قائمته المفضلة، والتي شهدت غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رغم كل ما حققه اللاعب.

واختار كروس الاعتماد على حارس مرمى ومن أمامه مدافع ولاعبين في خط الوسط بالإضافة لمهاجم صريح.

كيف جاءت اختيارات كروس؟

اللاعب اختار في حراسة المرمى إيكر كاسياس أسطورة النادي الإسباني، حيث قال إنه لا يعرف أي حارس آخر سواه واستمتع باللعب معه.

وفي مركز الدفاع قال إن روبرتو كارلوس هو المدافع الأحق بالتواجد، ومن أساطير النادي ولاعب مميز دفاعيًا وكذلك في تسجيل الأهداف.

وأما بالوسط فقد اختار أولي ستيلكه، مشيرًا إلى أنه لم يحضره ولكنه يمتلك الكثير من الاحترام له على كل ما قدمه للنادي.

وبجواره النجم الفرنسي زين الدين زيدان، حيث أوضح أنه كان مثله الأعلى واستمتع كثيرًا بمشاهدته يمارس كرة القدم.

وفي الهجوم جاء راؤول جونزاليس حيث أشاد بشخصيته في الملعب وقدراته الفنية وسجله التهديفي المميز.

أهم الغائبين عن قائمة كروس

الملحوظة الأهم كانت غياب كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد رغم الفترة التي لعبها مع كروس، وإشادة النجم الألماني به بصفة مستمرة.

وكذلك لم يظهر الفرنسي كريم بنزيما، بالإضافة للأسطورة الأهم ألفريدو دي ستيفانو الذي يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ النادي مع رونالدو.

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