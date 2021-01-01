كروس يتراجع ويفكر في لعب كأس العالم قبل الاعتزال دوليًا

بعد اليورو أم بعد كأس العالم؟

كشفت مصادر صحفية في ألمانيا أن متوسط ميدان ريال مدريد توني كروس سيحدد مستقبله مع المنتخب الألماني بعد نهاية كأس الأمم الأوروبية هذا الصيف، ولكن قراره قد تمت مراجعته.

ومنذ أيام، كشفت صحيفة بيلد الألمانية الموثوقة أن متوسط ميدان ريال مدريد توني كروس قد قرر الاعتزال دوليًا وإنهاء رحلته مع المنتخب الألماني بنهاية منافسات كأس الأمم الأوروبية الصيف المقبل. "طالع التفاصيل من هنا".

قبلها، أُعلن بالفعل يواخيم لوف أنه سيغادر منصبه كمدير فني لمنتخب ألمانيا بعد بطولة كأس أمم أوروبا هذا الصيف والآن من المقرر أن يتبعه توني كروس.

خاض لاعب خط الوسط السابق لبايرن ميونخ والحالي لريال مدريد 101 مباراة مع المنتخب الألماني وأحرز 17 هدفًا وفاز بكأس العالم 2014 كأهم إنجازاته الدولية.

ولكن بعدما كانت أغلب المؤشرات تقول إنه سيعتزل بعد نهاية اليورو، يبدو أن خوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر سيكون له دور في تعديل القرار النهائي لمتوسط ميدان ريال مدريد.

هناك عام واحد فقط يفصل بين كأس أمم أوروبا هذا العام وبطولة كأس العالم التي تقام في قطر العام المقبل، لذلك يمكن أن ينتظر كروس ويرى في ذلك فرصة أخرى للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في مسيرته، حيث سيكون عمره 32 عامًا.

كروس وصل مع ألمانيا إلى نصف نهائي اليورو في 2012 و2016، ويطمح في التتويج باللقب كخير ختام لمسيرته الدولية الحافلة بالمشاوير المثيرة والإنجازات.

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الجدير بالذكر أن توني كروس قد انتقل إلى ريال مدريد صيف العام 2014 بعد رحلة مع بايرن ميونخ وليفركوزن في ألمانيا، ومنذ ذلك الحين وهو يقدم مستويات مميزة في العاصمة الإسبانية.