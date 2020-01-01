كروس: مولر لن ينضم مرة أخرى إلى منتخب ألمانيا

إنجازات مولر مع بايرن ميونخ لن تعيده للمنتخب

أكد توني كروس، لاعب منتخب ألمانيا وريال مدريد، أنّ يواخيم لوف، مدرب المانشافت، لن يتراجع عن قراره بحرمان توماس مولر، صانع ألعاب بايرن ميونخ، من تمثيل بلاده في المستقبل.

مولر هو أكثر من صنع أهدافًا في الدوريات الخمس الكبرى في الموسم المنصرم بواقع 21 هدفًا متساويًا مع أسطورة برشلونة ليونيل ميسي.

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وقاد مولر بايرن ميونخ للتتويج بالثلاثية للمرة الثانية في تاريخه ليصبح الفريق الوحيد بجانب برشلونة الذي يحقق هذا الإنجاز.

وقال توني كروس في تصريحات مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "توماس لعب موسمًا عظيمًا، ولكن بالنسبة لمدرب المنتخب فإنّ الأمر لا يتعلق بمستوى اللاعب اليوم، ولكن بما يستطيع تقديمه للمشروع".

وتابع: "إنّه يرغب في إعطاء الفرص للاعبين مثل سيرج جنابري وليروي ساني وكاي هافيرتس، ولذلك أشعر أنّه لا يود النظر للخلف والتراجع عن قراره".

نجم ريال مدريد علّق على انضمام هافيرتس إلى تشيلسي بقوله: "إنّه لاعب يمتلك إمكانيات كبيرة، ولو استمر على هذا النحو فإنّه من الصعب إيقافه".

جدير بالذكر أنّ هافيرتس كان مطلوبًا في العديد من الأندية قبل أن يقرر اللعب لصالح تشيلسي في الموسم الجديد.

وتعادلت ألمانيا بهدف لمثله مع إسبانيا بدوري الأمم الأوروبية وتستعد الليلة لمواجهة سويسرا في البطولة ذاتها.