كروس ومودريتش يخطفان الأنظار بمشهد مؤثر قبل نهائي دوري الأبطال

المران الأخير للثنائي في ريال مدريد

يستعد النجم الألماني توني كروس لخوض المباراة الأخيرة له بقميص ريال مدريد، وهي نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نظيره الألماني بوروسيا دورتموند.

كروس قرر ختام رحلته الطويلة مع العملاق الإسباني بمشهد مؤثر جمعه بزميله الكرواتي لوكا مودريتش، في المران الأخير قبل خوض النهائي المُقام مساء اليوم، السبت، على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

الكاميرات التقطت الألماني الذي أعلن اعتزاله مؤخرًا وهو بصحبة مودريتش، بعدما قرر الثنائي التدرب معًا بعد انتهاء المران الجماعي ومغادرة باقي اللاعبين من أجل الراحة.

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وشوهد كروس ومودريتش وهما يتدربان على التسديد البعيد، وهي الخاصية التي تميز بها الثنائي الألماني والكرواتي على مدار مسيرتهما الكروية.

جدير بالذكر أن ثنائية كروس ومودريتش بخط الوسط تعتبر من ضمن الأشهر والأنجح في كرة القدم الحديثة، وجلبت لريال مدريد العديد من الألقاب المحلية والقارية، ولكن الألماني قرر وضع كلمة النهاية لها، بينما يبقى زميله الكرواتي في سانتياجو برنابيو بعد تجديد عقده لمدة موسم واحد.