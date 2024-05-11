كروس مهدد بالرحيل.. النجم الألماني غير سعيد بوصول مبابي!

وصول مبابي إلى ريال مدريد قد يهدد استمرار كروس مع الميرينجي...

أثار توني كروس، لاعب ريال مدريد، الجدل حول مستقبله وإمكانية استمراره مع الميرينجي، في حال التعاقد مع كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

واقترب ريال مدريد، من حسم التعاقد مع مبابي، خاصة بعدما أعلن اللاعب الفرنسي، مساء أمس الجمعة رحيله عن باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الحالي.

وبحسب التقرير الذي نشره رامون ألفاريز، الصحفي في راديو "ماركا" الإسباني، فإن كروس لديه شكوك، حول تجديد عقده مع الميرينجي، إذ أنه لا يريد أن يلعب دورًا ثانويًا في تشكيلة ريال مدريد، في حال وصول مبابي.

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وأشار التقرير إلى أن كروس، يعتقد أن المدرب انشيلوتي، قد يعتمد على طريقة لعب 4-3-3، في حال وصول مبابي، مما سيجعل دور اللاعب الألماني، في خط الوسط يقل.

ولن يكون كروس، اللاعب الوحيد الذي قد يفكر في الرحيل عن ريال مدريد، هناك لوكا مودريتش، الذي لم يجدد عقده حتى الآن مع الميرينجي، ووفقًا للتقارير الصحفية فإن الموسم الحالي قد يكون الأخير للنجم الكرواتي، داخل قلعة سانتياجو برنابيو.