كروس: مستمتع بغضب أوباميانج وأوزيل!

الألماني منتشٍ رغم ما حدث..

واصل توني كروس، لاعب ريال مدريد، تصريحاته المثيرة للجدل، وهذه المرة بتأكيده على أنه "استمتع" بالمشادة التي حدثت بينه وبين بيير أوباميانج وتدخل فيها مسعود أوزيل.

كروس كان قد انتقد الطريقة التي يحتفل بها أوباميانج وبعض اللاعبين الآخرين، ما أثار حفيظة المهاجم الجابوني وجعله يخرج عبر تويتر موجهًا هجومًا عنيفًا للاعب الألماني.

وتدخل مسعود أوزيل في الأمر بنصرة رأي أوباميانج، وهي خطوة متوقعة بعض الشيء نظرًا لأن العلاقة بين الألمانيين لم تكن على ما يرام في السنوات الماضية.

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وحول ذلك، قال كروس في تصريحات لصحيفة بيلد بخصوص أوزيل "لم أعد متفاجئًا بأي شخص".

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كما أتم "لقد وجدت الأمر ممتعًا للغاية، لكن في الوقت نفسي فإنني تركته خلفي على الفور".

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ويتواجد كروس حاليًا مع منتخب ألمانيا وكان جزءًا من كتيبة يواخيم لوف التي حققت الفوز على أوكرانيا بثلاثية لهدف يوم السبت ضمن دوري أمم أوروبا.

بينما يواصل أوزيل ابتعاده عن الساحرة المستديرة بعد إقصائه من آرسنال عنوة، فيما يتواجد بيير أوباميانج مع منتخب الجابون في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

الجدير بالذكر أن أوباميانج لم يحظ ببداية جيدة لهذا الموسم حتى الآن وتلقى انتقادات عدة على مستواه، فيما واصل كروس اللعب أساسيًا للملكي وشارك في 9 من أصل 11 مباراة لكتيبة زيدان.