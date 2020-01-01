كروس: ما حققته في ريال مدريد فاق توقعاتي

توني كروس نجم وسط ملعب ريال مدريد يتحدث عن الصعوبات التي واجهته في ريال مدريد بعد الانضمام لهم في 2014.

أكد اللاعب الألماني توني كروس نجم ريال مدريد عن امتنانه للعب في صفوف النادي الملكي، وبالانتقال الذي تم في صيف 2014 من بايرن ميونخ.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كروس لصالح صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن ما حققه من بطولات مع النادي الملكي فاق توقعاته، كما تحدث عن الصعوبات التي واجهته في بدايته مع الفريق.

وقال كروس: "بالنسبة لأي لاعب ألماني فالبقاء في بايرن ميونخ كان سيكون الخيار المثالي، لكن كان يجب أن أخرج من منطقة الراحة الخاصة بي".

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وأضاف: "عندما وصلت لريال مدريد كنت بطلًا لكأس العالم مع منتخب ألمانيا وذلك ساعدني كثيرًا، لأنني لم أكن أرى نفسي خارج ألمانيا في البداية، لكن عدم الاتفاق مع بايرن ميونخ جعلني أدرك العكس".

وأكمل: "ما حققته هنا في ريال مدريد يتجاوز ما تخيلته بشكل واضح، تحقيق ثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا في ست سنوات أمر مميز".

وأنهى تصريحاته: "كان حظي سعيدًا عندما جئت لريال مدريد، فالمدرب كان كارلو أنشيلوتي وتحدث معي بالإنجليزية، وأيضًا كان هناك جاريث بيل وكريستيانو رونالدو، والحديث بالإسبانية لم يكن سهلًا، ربما لم أتحدث حتى عامي الثالث".

جدير بالذكر أن كروس كان قد انضم لصفوف ريال مدريد بعد بطولة كأس العالم 2014 مقابل 25 مليون يورو قادمًا من بايرن ميونخ.