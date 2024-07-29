كروس: قد أعود للعب.. وعلى جولر الحذر من أمر وحيد

كروس قد يتراجع عن قراره باعتزال كرة القدم...

فاجئ توني كروس، لاعب ريال مدريد، والمنتخب الألماني، الذي أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضي، عالم كرة القدم بإعلانه التفكير في العودة للملاعب ولكن بطريقة مختلفة.

وكان كروس، قد أعلن اعتزاله كرة القدم وهو في الـ 34 من عمره، بعد مسيرة مليئة بالإنجازات مع ريال مدريد، والمنتخب الألماني، كان آخرها الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا مع الميرينجي، والمشاركة في بطولة يورو 2024 مع منتخب بلاده.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن كروس، قد يشارك في مشروعه الجديد وهو دوري الأيقونات، الذي سينطلق في شهر سبتمبر المقبل، ومستوحى من دوري الملوك، الذي ينظمه جيرارد بيكيه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأثناء تصريحاته مع شبكة "سكاي سبورتس"، لم يستبعد كروس فكرة اللعب مرة أخرى في دوري الأيقونات.

وكشفت "ماركا" في تقريرها، إلى أن ثنائي ريال مدريد، ديفيد ألابا، وأنطونيور روديجر، سيكون لديهم فرقهم الخاصة في الدوري، مما يزيد من التوقعات برؤية الثلاثي معًا على أرض الملعب مرة أخرى.

ووجه كروس أثناء حديثه مع الشبكة الألمانية، نصيحة إلى زميله السابق في ريال مدريد، أردا جولر، وقال: "إنه سيتمتع بمستقبل عظيم إذا حافظ على صحته، ما يميز جولر عن باقي اللاعبين الشباب الآخرين، هو أنه يريد التعلم منذ وصوله إلى الفريق كان يركز في كل شيء أثناء وبعد التدريبات، لا يوجد الكثير مثله اليوم".