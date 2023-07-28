كروس عن زميله الجديد: البعض يظن نفسه ليس في حاجة للنصيحة!

النجم الألماني يثير الجدل من جديد.

أكد توني كروس نجم فريق ريال مدريد على إعجابه الكبير بمستويات اللاعب أردا جولر المنضم مؤخرًا للنادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها صحيفة "ماركا"، وأكد خلالها أن جولر يملك ميزة لا يمتلكها بعض زملائه في نفس العمر.

وقال كروس: "لابد أن الجميع قد تحدث بالفعل، هو موهبة عظيمة بالنسبة لعمره، لديه قدم يسرى رائعة وسيستخدمها في العديد من المرات".

وأضاف: "لديه تسديدات قوية بالقدم اليسرى وقدرات كبيرة بالأخص في المساحات الصغيرة، هو عبارة عن صفقة جيدة للغاية، بالنسبة للمستقبل".

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وأكمل: "هو أحد المواهب التي تسأل كيف تفعل هذا وذلك، بعض أصحاب الـ 18 عامًا يظنون أنفسهم جيدون للغاية وليسوا في حاجة إلى النصيحة".

جدير بالذكر أن جولر كان قد انضم إلى صفوف ريال مدريد قادمًا من جلطة سراي بعد محاولات من برشلونة لضم اللاعب الشاب أيضًا.