توني كروس نجم ريال مدريد يؤكد استمرار زيدان رفقة الفريق.

أكد توني كروس نجم فريق ريال مدريد على استمرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في صفوف النادي الملكي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كروس وأكد خلالها أن الحديث عن رحيل المدير الفني مجرد كذبة.

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وقال كروس: "لا أعرف ما الذي يخطط له زين الدين زيدان، لكنني متأكد من أمر وحيد، هو لن يغادر".

وأضاف: "الحديث عن ذلك كان مجرد كذبة، أنا وهو تجمعنا علاقة قوية للغاية، لو كان سيغادر بالتأكيد كان سيقول لي".

وأردف عن نتائج الموسم: "ما حدث سيكون فرصة لنا من أجل التحسن، علينا أن نقدم كل ما لدينا للعودة للمنافسة من جديد".

وأكمل: "انتهاء الموسم دون بطولات ليس جيدًأ بالنسبة لنا، لكن الوصول لنصف النهائي بعد ما حدث في دور المجموعات بدوري الأبطال كان معجزة، ما حدث أن مستوانا لم يكن ثابتًأ طوال الموسم، والفريق واجه الكثير من المشاكل والإصابات".

جدير بالذكر أن ريال مدريد غادر دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي ضد تشيلسي، كما خسر الدوري الإسباني في الجولة الأخيرة.