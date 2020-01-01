كروس: تخفيض الرواتب؟ أريد أجري كاملًا

نجم ريال مدريد ومنتخب ألمانيا يرفض مسألة تخفيض الرواتب بسبب فيروس كورونا

قال توني كروس متوسط الميدان الذي يلعب لريال مدريد ومنتخب ألمانيا إنه يرفض مسألة تخفيض الرواتب للاعبي كرة القدم من خلال قانون أو سلطة.

وكانت العديد من الأندية قد خفضت أجور لاعبيها فضلًا عن العديد من اللاعبين الذين تطوعوا بالاستغناء عن جزء من أجورهم خلال فترة التوقف.

وحول ذلك، قال توني كروس إنه يفضل الحصول على أجره كاملًا، وألا يتم إجبار اللاعبين أو الأندية على أي شيء في هذه الفترة من خلال قانون أو تشريع.

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وأضاف: "تخفيض الراتب يشبه التبرع عبثا، أنا قلق على هذه المسألة في حال استمرت الأمور على ما هي عليه لفترة أطول من ذلك، الأمر ليس سهلًا"

وتابع: "التبرعات يجب أن تأتي طوعًا عند الضرورة، لا يمكن تصور أن يتم ذلك بالقانون، أنا قلق في الوقت الحالي من استمرار الوضع بهذه الصورة"

وأردف: "إذا استمر توقف نشاط كرة القدم حتى الشتاء فإن ذلك سيغير الكثير في مستقبل كرة القدم وخارطة اللعبة الاقتصادية وكذلك جدولها الزمني"

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يذكر أن الدوري الإسباني قد توقف في الثالث عشر من مارس الماضي بسبب فيروس كورونا، وحتى الآن موعد استكماله غير معروف.