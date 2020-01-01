كروس: التكيف مفتاحنا للتتويج بالدوري الإسباني

توني كروس يراهن على فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني في صراعه مع برشلونة

قال متوسط ميدان ريال مدريد توني كروس إن التكيف مع الظروف الحالية ستكون مفتاح الفريق الملكي للتويج بلقب الدوري الإسباني.

ويستعد الدوري الإسباني للاستئناف في الحادي عشر من الشهر الجاري بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا حول العالم.

وشدد الدولي الألماني على أن كل الأندية تواجه نفس التحديات للعودة للعب بعد جائحة كورونا التي عطلت الموسم وغيرت العديد من المعطيات.

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وأضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي لريال مدريد: "نحن نتدرب بجد للوصول إلى المباراة الأولى بأفضل شكل ممكن، لا يمكننا أن نفعل المزيد، هذا الوضع هو نفسه بالنسبة للجميع"

وتابع: "يجب أن نتدرب جيدًا على الجانب البدني لكي نستعيد لياقتنا، وكذلك النسق بالكرة وكيف نلعب كمجموعة مكونة من 11 لاعبًا"

وأردف: "الظروف الحالية جديدة على الجميع، إنها المرة الأولى التي نلعب فيها مباريات بدون جماهير، فلنرى كيف ستكون، والفريق الذي يتكيف بشكل أفضل مع هذا الموقف هو الفريق الذي سيفوز"

وأكمل: "من الأفضل أن تتدرب مع المجموعة لكي تستعيد النسق، عليك أن تلعب مباريات كثيرة في التدريبات، الآن يبدو الأمر أكثر طبيعية ونحن نرتاح أكثر"

وأكد: "خلال الأسابيع التي قضيناها في المنزل لم نلمس الكرة كثيرًا، كان بإمكاننا العمل على الجانب البدني في المنزل، ولكن ليس بالكرة، لذلك نريد أن نلمس الكرة كثيرًا في الوقت الحالي"

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يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين فقط عن صاحب الصدارة والغريم التقليدي برشلونة.