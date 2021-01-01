كروس: البعض اعتبرني "نازيًا" بسبب مسعود أوزيل!

نجم ريال مدريد توني كروس يتحدث عن موقفه من اعتزال أوزيل دوليًا

قال متوسط ميدان ريال مدريد ومنتخب ألمانيا توني كروس إن البعض اعتبره نازيًا بسبب موقفه من إعلان مسعود أوزيل اعتزاله دوليًا بطريقة تضمنت هجومًا على مسؤولي الكرة الألمانية.

وبعد عامين ونصف من هذه الواقعة، يتذكر لاعب ريال مدريد الانتقادات التي تلقاها بعد تحفظه على الطريقة التي ترك بها أوزيل المنتخب الألماني، جاء ذلك خلال مؤتمر ضد التنمر الإلكتروني.

وعاد توني كروس إلى التصريحات التي كلفته انتقادات جزء من جماهير كرة القدم عند تقييم اعتزال أوزيل اللعب دوليًا بعد ما حدث للمنتخب الألماني من خروج مؤسف من كأس العالم 2018.

وقال كروس: "قلت إنني لم تعجبني الطريقة التي أعلن بها مسعود أوزيل اعتزاله اللعب دوليًا عقب نهاية كأس العالم في روسيا، وبعد ذلك كنت نازيًا بشكل مباشر لكثير من الناس والجماهير".

وأضاف: "عيون زرقاء، شعر أشقر، كل شيء بالنسبة لي كان مناسبًا لإطلاق مثل هذا الحكم، وكان كافيًا لكي يدفع الكثير من الناس للهجوم عليّ بعد تصريحاتي تلك".

واعترف كروس بذلك في تصريحات جمعتها "سبورت 1" ، التي أرادت تسليط الضوء على الاستقطاب الذي تعاني منه الوجوه المعروفة والازدراء عبر الشبكات والمنصات الإلكترونية".

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يذكر أن مسعود أوزيل قد اتهم القائمين على الكرة الألمانية بالعنصرية في حقه كونه مسلمًا ومن أصول تركية، وكانت هذه هي الطريقة التي أعلن بها نهاية مشواره مع المنتخب الألماني.