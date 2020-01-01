كروس: احتفالات جريزمان وأوباميانج سخافة وهراء

نجم ريال مدريد توني كروس يهاجم الاحتفالات الراقصة والمبالغ فيها بالأهداف ويخص بالذكر نجم برشلونة جريزمان ونجم آرسنال أوباميانج

هاجم متوسط ميدان ريال مدريد ومنتخب ألمانيا توني كروس احتفالات اللاعبين المبالغ فيها بالرقص والاستعرضات معتبرًا إياها أمر سخيف بالنسبة ل.

وكان كروس قد تحدث في تصريحات مع بداية فترة التوقف الدولي تضمنت حديثًا حادًا ضد الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم بسبب البطولات المستحدثة.

وقال كروس في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية إن مثل هذه الاحتفالات بالأهداف تقتله ولا يحبذها في كرة القدم التي لا تتطلب مثل هذه الأشياء.

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وأضاف: "بكل صراحة أجد أن الرقص احتفالًا بالأهداف أمر سخيف بالنسبة لي، جريزمان مثلًا على سبيل المثال وما يفعله حين يسجل من احتفالات راقصة"

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وتابع: "أتذكر بيير إيمريك أوباميانج حين ارتدى قناعًا ذات مرة ليحتفل بأحد الأهداف التي سجلها كان الأمر بانسبة لي سخيفًا، هذا هراء ولا أعتبره نموذجًا جيدًا على الإطلاق"

وأردف: " ليس لي طريقة ثابتة للاحتفال بالأهداف، ولم أفكر في ذلك من قبل، ولكنني معجب جدًا بأسلوب توماس مولر والذي يعبر عن فرحته بقفزة بسيطة وانتهى الأمر"

وانتهت تصريحاته في هذا السياق قائلًا: "احتفالاتي تكون هادئة في أغلب الأحيان ولكن هذا لا يعني أنني لا أكون سعيدًا عندما أسجل، أكون سعيدًا في داخلي كثيرًا ولكن في الخارج يبدو الأمر قليلًا"

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يذكر أن توني كروس قد وصل في التوقف الدولي الماضي إلى المباراة رقم 100 بقميص المنتخب الألماني، ويواصل في الفترة الحالية أرقامه القياسية مع النادي والمنتخب.