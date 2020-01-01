كروس: أتمنى الاعتزال في ريال مدريد

نجم فريق ريال مدريد توني كروس يؤكد على رغبته في الاعتزال بصفوف النادي الملكي.

أعرب توني كروس نجم فريق ريال مدريد عن أمله في اعتزال كرة القدم في صفوف النادي الملكي بعد سنوات من الآن.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كروس لصالح مجلة "جي كيو" وأكد خلالها أنه يستطيع الحفاظ على هدوئه طوال الوقت داخل الملعب.

وقال كروس عندما تم سؤاله عن إمكانية اللعب في الدوري الأمريكي: "لا أفضل ذلك، فهذا لا يتسق مع طريقة تعاملي مع الأمور بشكل عام".

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وأضاف: "عقدي مع ريال مدريد لا يزال به ثلاث سنوات وتلك كدة كبيرة للغاية، وأنا أنوي أن أستمر في عقدي حتى النهاية، وسيكون عمري وقتها 33 عامًا".

وأردف: "عندما أصل لتلك المرحلة سأفكر في الخيارات المتاحة، ربما أستمر مع الفريق أو أنهي مسيرتي، لكنني بكل تأكيد سأحب أن الاعتزال في ريال مدريد".

وأنهى تصريحاته: "أثق في قدراتي بشكل واضح، وذلك يجعلني أكثر هدوءًا، أنا لا أتعصب فوق أرضية الملعب أبدًا، وذلك يمنحني المزيد من الإيجابية".

جدير بالذكر أن توني كروس كان قد انضم لصفوف ريال مدريد في عام 2014 قادمًا من بايرن ميونخ بعد تألقه مع منتخب بلاده في كأس العالم.