كرفخال: ليلة مختلفة عن الخماسية والنتيجة لا تعني التأهل

الظهير الإسباني يعتقد أن حظوظ ريال مدريد وبرشلونة لازالت متكافئة في الوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا

يؤمن داني كرفخال ظهير ريال مدريد، بعدالة نتيجة فريقه مع برشلونة في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.

ريال كان على أعتاب الخروج بانتصار ثمين على نظيره الكتالوني، بعد التقدم بهدف للوكاس فاسكيز في الدقيقة السادسة.

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وفي الشوط الثاني نجح برشلونة في معادلة النتيجة عن طريق مالكوم، وكان قريباً من إضافة هدف آخر بعد نزول البديل ليونيل ميسي.

وقال كرفخال بعد التعادل:"كنا أفضل في الشوط الأول وهم في الثاني لذلك كانت مباراة متكافئة".

وأضاف:"من المهم تسجيل هدفاً خارج ملعبنا وقد يساعدنا في الإياب".

وأما عن الفارق بين هذا التعادل والخسارة 5/1 بالدوري:"الأمور كانت أصعب في الدوري، دائماً لديك العديد من الاحتمالات، أردنا التعادل واستقبلنا عدد كبير من الأهداف، لكن الموقف اختلف تماماً الليلة".

في مثل هذا اليوم عام 1999:

ق71: دخول سولشاير بديلاً 🔁

ق80: سولشاير يُحرز الهدف الأول⚽️

ق87: سولشاير يُحرز الهدف الثاني⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الثالث⚽️

ق90: سولشاير يُحرز الهدف الرابع⚽️



جونار سولشاير يُصبح أول بديل يسجل 4⃣أهداف للمرة الأولى في البريميرليج أمام نوتينجهام.🇳🇴 pic.twitter.com/smJLlozHAc — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

التأهل للنهائي:"لدينا أكثر من خيار في العودة ولكن المباراة لازالت متكافئة 50/50 وكان باستطاعتنا الفوز لولا إهدار بعض الفرص".

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ازدحام المباريات:"هذا أمر طبيعي والجدول الذي نواجهه علينا فقط الحفاظ على مستوانا".

ويخوض ريال مدريد مباراة الإياب في 27 فبراير الجاري على ملعب سانتياجو برنابيو، ويكفيه فقط التعادل السلبي للتأهل إلى النهائي.