"كرر خطأه مع عبد الرزاق حمدالله" .. اتهام لاذع لتاليسكا بتدمير مسيرته

تاليسكا يعيش موسمه الثاني في الدوري السعودي

وجه الناقد الرياضي هتان النجار اتهامًا لاذعًا لنجم النصر أندرسون تاليسكا بالعمل على تدمير مسيرته من خلال تكرار أخطائه.

تاليسكا كان قد اتهم الهلال بالاستفادة من التحكيم لتحقيق البطولات، وذلك خلال فيلم وثائقي عن النصر نُشر مؤخرًا عبر منصة شاهد التلفزية، وقد تقدم الهلال بشكوى ضده أدت لعقابه من لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم بتغريمه 60 ألف ريال سعودي.

ورغم الحديث عن إمكانية إلغاء العقوبة لسقوط الشكوى بالتقادم بعد استئناف النصر، إلا أن النجار رأى أن النجم البرازيلي كرر الخطأ الذي ارتكبه سابقًا مع عبد الرزاق حمدالله نجم الاتحاد الحالي وزميله السابق في النصر، وذلك حين أخرج نفسه من الملعب بالحديث عنه مما أدى لتراجع مستواه كثيرًا الموسم الماضي.

إذ قال في قناة SSC "من أخرج تاليسكا خارج المستطيل الأخضر؟ أراه فعل ذلك للمرة الثانية، الأولى كانت حين تحدث عن عبد الرزاق حمدالله والثانية الآن حين تحدث عن الهلال والتحكيم السعودي".

تابع "لماذا يُدخل اللاعب نفسه في تلك المتاهات وهو لاعب محترف دوره ينحسر فقط داخل المستطيل الأخضر".

يُشار إلى أن تاليسكا ارتبط بعدة أحداث جدلية منذ قدومه للسعودية، منها حديثه في مقطع الفيديو الخاص بتقديمه لاعبًا للنصر وسخريته من سعي الهلال لضمه وكذلك تصريحاته المثيرة ضد زميله السابق عبد الرزاق حمدالله في إحدى المقابلات الصحفية.