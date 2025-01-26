كرروا كارثة كامب نو.. جماهير آينتراخت فرانكفورت تحتل ملعب هوفنهايم!

جمهور فرانكفورت يحتل ملعب هوفنهايم...

شهدت مباراة آينتراخت فرانكفورت، وهوفنهايم، صباح اليوم الأحد في الدوري الألماني، حضورًا جماهيريًا كبيرًا من جانب الضيوف، اقترب من نصف السعة الجماهيرية للملعب.

وحل فرانكفورت، ضيفًا على هوفنهايم، ضمن مواجهات الجولة الـ 19 من الدوري الألماني، والتي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وبلغ الحضور الجماهيري لنادي فرانكفورت، نحو 12 ألف متفرجًا، من أصل 30 ألف مقعدًا، لملعب راين نيكار أرينا، وهو ما أشبه بما حدث في مباراة برشلونة، قبل عامين في الدوري الأوروبي.

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وفي ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي، عام 2022، زحفت جماهير فرانكفورت، بغزارة نحو ملعب كامب نو، معقل برشلونة، وساهمت في تأهل فريقها إلى نصف النهائي، بعد الفوز بثلاثة أهداف لهدفين.

جدير بالذكر أن فرانكفورت، ارتفع رصيده بعد تعادل اليوم إلى النقطة 37 في المركز الثالث، وبفارق 11 نقطة عن بايرن ميونخ المتصدر، بينما وصل هوفنهايم إلى النقطة 18، في المركز الخامس عشر.