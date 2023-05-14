كرروا خطا تشيريشيف .. خيتافي يرفض معاقبة ريال مدريد بنقاط المباراة!

علي رفعت
Asensio gol Real Madrid GetafeGetty Images
ريال مدريد vs خيتافيريال مدريدخيتافيالدوري الإسباني - لا ليجا

النادي الملكي كاد يقع في ورطة جديدة!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي خيتافي يرفض أن يقدم شكوى ضد نظيره ريال مدريد بعد المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 34 من الدوري الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن خيتافي كان يستطيع تقديم شكوى والحصول على نقاط المباراة كاملة رغم خسارته لها.

وكانت المواجهة قد شهدت مشكلة تقنية من قبل حكمها الذي سمح لريال مدريد بإجراء تبديل إضافي دون أن يدري، عندما سمح بدخول ماركو أسينسيو إلى أرض الملعب مرة أخرى عقب أن كان قد غادره لصالح ألفارو أودريازولا.

أسينسيو كان قد غادر أرض الملعب قبل أن يقرر أنشيلوتي أن يعيده من جديد ويستبدل إدواردو كامافينجا المصاب والمهدد بالغياب عن المباراة المقبلة ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن خسارة ريال مدريد لنقاط تلك المباراة تصعب من موقفه فيما يتعلق بالحصول على المركز الثاني الذي ينافس أتلتيكو مدريد عليه بضراوة.

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