حادث مؤلم بمحض الصدفة

كان الحكم الإنجليزي مايكل جرانت يدير مباراة للشباب في 19 أكتوبر في مدرسة "كاريز جرامر" في سليفورد عندما أصيب "بكرة طائشة" ، حسبما قال مسؤولو اتحاد مسابقة "بوسطن أند ديستركت ساترداي".

وتعد مسابقة "بوسطن أند ديستركت ساترداي" الأقدم من نوعها في بريطانيا والعالم (تأسست عام 1898) ولا تزال مستمرة إلى الآن ويتكون دوريها من 12 ناديًا وكذلك تقام مسابقة كأس بين أطراف أنديتها التي تشملها رقعة جغرافية معينة داخل المملكة المتحدة.

وأصيب الحكم إثر ارتطام الكرة الطائشة به بنزيف في المخ وتوفي في المستشفى يوم الإثنين، وستقام دقيقة صمت قبل مباريات الدوري والكأس يوم السبت على مستوى مسابقة الهواة المذكورة.

قال الاتحاد في بيان رسمي: "جرانت كان يدير ما يعادل 3 مباريات في الأسبوع دائمًا بابتسامة على وجهه، كرة القدم في لينكولنشاير فقدت حكمًا يحظى باحترام كبير في عملية القيام بما يحبه، تبعث أسرة كرة القدم بأكملها بأحر التعازي لزوجته وابنته وحفيده وأصدقائه الكثيرين، إنه حكم قديم ومحترم".