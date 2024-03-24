كرة ذهبية من أعواد الثقاب .. تكريم من نوع خاص لليفاندوفسكي!

ليفاندوفسكي يحصل على كرة ذهبية من نوع خاص...

بالرغم من أن روبرت ليفاندوفسكي، لم يسجل أي هدف في مباراة منتخب بولندا، أمام إستونيا، يوم الخميس الماضي والتي فاز فيها منتخب بلاده بخمسة اهداف لهدف، إلا أنه لاقى تكريمًا مميزًا عقب اللقاء.

وقدم أحد المشجعين من ذوي الهمم، هدية مميزة للمهاجم صاحب الـ 35 عامًا، عبارة عن كرة ذهبية مصنوعة خصيصًا لليفاندوفسكي، من أعواد الثقاب.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد البولندي مقطع فيديو عبر موقع "يوتيوب" يوثق حصول ليفاندوفسكي، على الجائزة وحديثه مع المشجع، واعجابه بالجائزة وجودتها.

وكان يريد المشجع أن تصبح تلك الهدية هي كرة ذهبية للمهاجم البولندي، الذي كان قريبًا من الحصول عليها في عام 2020 ولكن تم الغاء الجائزة في ذلك الوقت بسبب وباء كورونا.

وأبدى ليفاندوفسكي، اعجابه بالجائزة وجودتها، ليكشف له المشجع أنه صنعها من 4718 عود ثقاب، وكلفته 308 ساعة للانتهاء منها، ورد المهاجم البولندي على المشجع وعبر له عن شكره بمنحه قميص منتخب بولندا.