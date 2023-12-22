"كرة القدم يقودها مجموعة تفتقد للرؤية" .. رئيس نابولي يتضامن مع برشلونة وريال مدريد

رئيس نادي نابولي يسعى لتغيير كرة القدم مع ريال مدريد وبرشلونة....

انضم نادي نابولي، إلى ريال مدريد، وبرشلونة في قرار تأييد إقامة بطولة السوبر ليج الأوروبية، وضرب بقرار الاتحاد الإيطالي، الذي رفض فكرة البطولة، عرض الحائط.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد فجرت يوم أمس الخميس مفاجأة عندما أعلنت الموافقة على خروج بطولة السوبر ليج الأوروبية إلى النور، كما أقرت المحكمة بعدم أحقية الاتحادين الأوروبي والدولي في منع الأندية المؤسسة للبطولة من المضي قدمًا في فكرتها.

ولاقى قرار المحكمة، هجومًا كبيرًا من الأندية والاتحادات الأوروبية المختلفة، وعلى رأسها كبار الفرق الأوروبية مثل مانشستر يونايتد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، وكذلك الاتحاد الإيطالي ورابطة الدوري الفرنسي.

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وقال دي لورينتس رئيس نادي نابولي، في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية: "لقد تحدثت مع فلورنتينو بيريز، واتفقنا على الاجتماع مع رجال أعمال آخرين لمناقشة خططنا المستقبلية بشأن السوبر ليج".

وتابع: "كرة القدم، يديرها بعض الأشخاص كبار السن، الذين ليس لديهم رؤية".