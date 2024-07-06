"كرة القدم لم تعد للفقراء والدليل إندريك".. مارسيلو بييلسا يفتح النار!

المدرب الأرجنتيني يطلق سهام النقد لكرة القدم الحديثة..

حينما يمسك مارسيلو بييلسا مدرب منتخب أوروجواي المخضرم بالميكروفون ويهم بقول شيء.. من الضروري معرفة أن هناك شيئًا غير عادي سيقال!.

هذا ما حدث في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة أوروجواي والبرازيل في ربع نهائي كوبا أمريكا 2024 والذي تناول فيه بييلسا العديد من النقاط الحساسة.

لكن أبرز ما تناوله بييلسا هو التفاوت بين مفهوم كرة القدم في الماضي والحاضر، حيث قال إن اللعبة كانت قديمًا ملاذًا للفقراء، بينما لم تعد كذلك!".

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وأضاف: "تخيل ما حدث لكرة القدم، كيف تحولت تلك الملكية الشعبية للفقراء الذين لا يحصلون إلا على قدر ضئيل للغاية من السعادة، لأنهم لا يملكون المال لشراء السعادة تلك كرة القدم؟".

وأردف: "لقد احتفظ الفقراء بتلك السعادة لوقت طويل، لكن الآن لم تعد لديهم كما مضى!".. ثم أومأ: "في السابعة عشرة من عمره.. إنريك لاعب بالميراس.. (مشيرًا بالمغادرة)" في تنويه إلى رحيله لريال مدريد الإسباني.

وختم: "من المؤسف أنني يجب أن أقول ذلك، حتى لو لم يجلب لي سوى النقد وسط من يؤدون عملهم المتمثل في تأجيج النيران (يعني الصحفيين)".