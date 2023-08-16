كرة القدم في طريقها للوطن.. إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات وإسبانيا في الانتظار

بطل أوروبا إلى نهائي كأس العالم

تأهل منتخب إنجلترا إلى نهائي كأس العالم للسيدات للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على صاحب الأرض أستراليا 3-1 فى المباراة التى جمعتهم اليوم الأربعاء.

ووضعت إيلا تون إنجلترا في المقدمة في الدقيقة 36 تحت أنظار أكثر من 75 ألف متفرج قبل أن تعادل سام كير قائدة أستراليا بهدف مذهل من منتصف الملعب بتسديدة لا ترد في الدقيقة 64.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبعد سبع دقائق فقط استطاعت المدافعة ميلي برايت كسر دفاعات أستراليا بكرة طويلة وصلت عند لورين هيمت التي باغتت الدفاع وسددتها في الشباك في الدقيقة 71.

وحسمت أليسيا روسو النتيجة لإنجلترا بالهدف الثالث قبل أربع دقائق من النهاية لترسل بلادها للنهائي الثالث على التوالي بعد أمم أوروبا للسيدات و"فيناليسيما".

ويضرب منتخب إنجلترا مع إسبانيا موعدًا من أجل نهائي غير مسبوق لتتويج بطل جديد لكأس العالم للسيدات الأحد المقبل في الواحدة ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.

فيما يلعب المنتخب الأسترالي مع نظيره السويدي السبت المقبل، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.