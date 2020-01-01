لماذا يطلق على كرة القدم الساحرة المستديرة؟

Football, futbol, le foot soccer, كرة القدم، أيًا كانت طريقة نطقك لها فإنها اللعب الأجمل في العالم، فلماذا أطلق عليها محبوها الساحرة المستديرة؟

تعتبر كرة القدم أعظم رياضة في العالم و"الساحرة المستديرة".

لا يوجد تفسير عالمي محدد لسبب الإشارة إلى كرة القدم على أنها اللعبة الجميلة، ولكن من المقبول على نطاق واسع أن هذه الرياضة محبوبة للغاية بسبب عدم القدرة على التنبؤ بها تمامًا ، والقدرة على الجمع بين المجتمعات من خلال قاعدة المشجعين، وكيف تسعد لعبة كرة القدم المتعة البصرية.

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لماذا تسمى كرة القدم بالساحرة المستديرة؟

أولاً وقبل كل شيء ، تعتبر كرة القدم الساحرة المستديرة لأنها بكل بساطة جميلة للمشاهدة.

هناك جمال الأهداف التي تم تسجيلها - من خلال الضربات الحرة واللعب المفتوح وخداع العديد من المدافعين بالمهارات الفردية - بالإضافة إلى فن اللعب والتمرير وترابط اللاعبين معًا لوضعها في الشبكة.

إن إتقان أساطير كرة القدم المهارات مثل يوهان كرويف وبيليه وزين الدين زيدان ورونالدينيو ودييجو ماردونا يزيد من جاذبية الرياضة.

الطريقة التي يتم بها تسجيل الأهداف الرائعة هي أيضًا جزء من سحرها - التسديدات القوية والمتزنة والتسجيل بالرأس.

أنتجت كرة القدم طرق لعب وخطط مبهرة، مثل التيكي تاكا الإسبانية التي كان لها الفضل بفوز منتخب إسبانيا بكأس أمم أوروبا مرتين وكأس العالم مرة واحدة ، وكانت سبب قوة برشلونة في الجيل الذهبي الذي تكون من تشافي وأندريس إنييستا وليونيل ميسي بقيادة العقل المدبر بيب جوارديولا.

يُنظر إلى تيري هنري ودينيس بيركامب من آرسنال على نطاق واسع على أنها أحد أفضل الثنائيات في تاريخ كرة القدم، وينطبق الشيء نفسه على الثلاثي الأمامي لليفربول محمد صلاح وروبرتو فيرمينو وساديو ماني.

طبيعة كرة القدم التي لا يمكن التنبؤ بها هي أيضًا سبب لاعتبارها اللعبة الجميلة.

إن منافسات خروج المغلوب مثل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم وحتى مسابقات الكأس لديها القدرة على "القتل العملاق" - حيث تحصل الأندية الأقل مرتبة في النهاية على أفضل ندية مع الأندية الكبيرة.

تعتبر أندية مثل ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان القوى الأوروبية الكبرى ، ولكن في كرة القدم ، هناك دائمًا فرصة قوية أمام الضعفاء للقيام بما هو غير متوقع.

لا يهم عدد الأهداف التي سجلها الفريق ، أو مدى تكلفة الفريق الذي تم تجميعه ، أو حتى مقدار امتلاك للكرة الفريق في المباراة - الإحصاء الوحيد الذي يهم حقًا في المباراة هو النتيجة في نهاية المباراة. 90 دقيقة.

حدثت بعض أعظم العودات على الإطلاق في كرة القدم في دوري أبطال أوروبا.

اعتبر كل من روما وليفربول مستضعفين بشكل كبير عندما واجهوا برشلونة المرشح الأقوى للتأهل في الدور قبل النهائي لدوري الأبطال 2017-2018 و2018-2019 على التوالي ، لكن كلاهما تمكن من صدمة العالم وإخراج فريق يعتقد أنه الأفضل في كرة القدم.

ظهر أياكس كحصان أسود في دوري أبطال أوروبا 2018-19 عندما هزموا العملاقين والمرشحين بقوة ريال مدريد ويوفنتوس في أدوار خروج المغلوب.

حتى في الدوري الإنجليزي الممتاز ، فإن المفاجآت تبقى دائمًا في الانتظار. فاجأ واتفورد المهدد بالهبوط 2019-20 متصدر الدوري ليفربول بهزيمة مفاجئة لأول مرة هذا الموسم ، وسجل الذئاب هدفين في شباك مانشستر سيتي حامل اللقب.

لا شيء مضمون على الإطلاق في كرة القدم ، بغض النظر عن مدى ثراء أو ربح النادي، أو مهما كان متفوقًا على الورق.

الطريقة التي تدير بها كرة القدم توحيد المشجعين من جميع أنحاء العالم هي أيضًا ما يجعل هذه الرياضة جميلة جدًا.

شغف المشجعين هو ما يجعل الكرة رائعة للغاية - وكيف يمكن لفريق فردي أن يكون لديه مشجعون مخلصون من جميع أنحاء العالم ، على بعد مئات الآلاف من الأميال من الملعب.

مثل هذا الدعم الموحد لفريق أو لاعب يوحد هؤلاء من الخلفيات المتناقضة ، والساحرة المستديرة هي اللغة العالمية.

يتم تبادل الطرق التي يتفاعل بها المشجعون مع فريقهم - سواء كان ابتهاج ونشوة الفوز أو النصر أو الدمار أو الحزن الذي يأتي مع الخسارة.

لا يهم إذا كنت من المعجبين الذين يدعمون فريقًا أوروبيًا من جميع أنحاء العالم ، أو مشجعًا نشأ على بعد شارعين من الملعب - فالجميع يتفاعلون عندما يتعلق الأمر بحب ناديهم.