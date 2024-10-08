"كرة القدم تدين لك بالكثير" .. نجم برشلونة السابق يعلق على اعتزال إنييستا برسالة مؤثرة

"كان من دواعي سروري مشاركة الفريق معك"

وجه جوردي ألبا، لاعب فريق إنتر ميامي الأمريكي، رسالة خاصة لزميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا، بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم.

وعلق إنييستا (40 عامًا)، حذاءه بعد سنوات طويلة قضاها في الملاعب ومسيرة حافلة بالألقاب، كان أهمها مع نادي برشلونة الإسباني، حيث ساهم في تتويجه بـ32 بطولة مختلفة.

ونشر جوردي ألبا صورة تجمعه بزميله السابق إنييستا، على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها: "كرة القدم تودع أحد أساطيرها. كان من دواعي سروري مشاركة غرفة الملابس والفريق معك، وكذلك فهم بعضنا البعض جيدًا في المنتخب الوطني وفي برشلونة والاستمتاع بالعديد من اللحظات معًا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أنت شخص عظيم وأنا مقتنع بأنك ستحقق شيئًا مذهلاً في المرحلة الجديدة من الحياة. كرة القدم تدين لك بالكثير أيها النجم أتمنى لك الكثير من النجاح في كل شيء في المستقبل يا صديقي".

وكان ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الحالي وأسطورة برشلونة، قد نشر على شبكة "إنستجرام" صورة له مع إنييستا في برشلونة، وكتب عليها: "أحد الزملاء الأكثر سحرًا ومن الذين استمتعت باللعب معهم كثيرًا. أندريس إنييستا، ستفتقدك الكرة ونحن جميعا أيضًا. أتمنى لك الأفضل دائما، أنت ظاهرة".

ولعب إنييستا الشهير بالرسام 16 عامًا بقميص برشلونة بدأت عام 2006، شارك خلالها في 647 مباراة، وساهم في صناعة أمجاد النادي بتسجيله 57 هدفًا و135 تمريرة حاسمة.

ولعب إنييستا مع منتخب إسبانيا 131 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 30، حيث دخل التاريخ من أوسع أبوابه، بعدما ساهم في تتويج "لاروخا" توج بكأس العالم 2010 وكأس الأمم الأوروبية "مرتين" في 2008 و2012.