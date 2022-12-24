كراوتش: "الرجل المسن" كانت حيلة جيرارد للهروب من الصحافة!

هيثم محمدهيثم محمد
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Gerrard Aston Villa 2022-23Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتازليفربولأستون فيلاستيفن جيرارد

موقف طريف يكشف عنه مهاجم ليفربول السابق

تذكر النجم الإنجليزي السابق بيتر كراوتش قصة غريبة عن أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد بخصوص كيفية تخلصه من ملاحقة الصحافة.

وتزامل الثنائي في صفوف ليفربول إبان فترة رافائيل بينيتيز مع النادي الإنجليزي، بالإضافة لوجودهما سوياً أيضاً في صفوف المنتخب.

وقال كراوتش مع "BBC": "من أجل الهروب من الصحافة، قام جيرارد بارتداء أزياء رجل مسن وجلس على كرسي متحرك كهربائي".

وأضاف: "عبر هذه الطريقة نجح في الدخول إلى الملهى الليلي، الصحافة لم تتوقع ذلك، بل أن الملهى كان يسمح له بالدخول لكبر سنه".

ولا يدرب جيرارد حالياً عقب إقالته من تدريب أستون فيلا قبل قرابة شهرين بسبب سوء النتائج في الأسابيع الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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