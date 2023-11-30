"كرات الثلج" تحرز هدفًا في دوري المؤتمر الأوروبي!

لقطة تمزج الشغب بالطرافة في المسابقة الأوروبية الثالثة..

توقفت مباراة دوري المؤتمر الأوروبي بين أبردين الاسكتلندي وهلسنكي الفنلندي مؤقتًا بسبب قيام مشجعي أبردين بإلقاء كرات الثلج على حارس مرمى هلسنكي.

استفاد مشجعو أبردين الضيف من الظروف الثلجية إلى أقصى حد من خلال رشق حارس مرمى الخصم بكرات الثلج، مما أجبر الحكم على إيقاف المباراة مع تقدم هلسنكي 2-1 في ذلك الوقت.

لم يكن لدى كلا الفريقين أي فرصة للتأهل إلى مراحل خروج المغلوب، مع سيطرة باوك وفرانكفورت على المجموعة السابعة من المسابقة.

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ربما نجحت تصرفات المشجعين الاسكتلنديين بالفعل، حيث أدرك فريقهم التعادل في الدقيقة 56 عن طريق لويس هنريكيس دي باروس لوبيز الشهير بـ "داك".

لا يبدو أن المشجعين الضيوف قد تسببوا في أذى كبير لحارس مرمى هلسنكي، لكن الحكم اعتبر كرات الثلج بمثابة تهديد محتمل للحارس ماينبا بين الخشبات الثلاث وآثر إيقاف المباراة لحين انتهاء هذا السلوك الذي مزج بين الشغب والطرافة.